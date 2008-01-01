"Баха у нас не профильный крайний защитник". Тренер ЦСКА высказался об игре Зайнутдинова после поражения в матче ЛЕ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы рассказал о состоянии Марио Фернандеса, который был заменен из-за травмы, а также высказался об игре Бахтиера Зайнутдинова.

Защитник сборной России покинул поле через полчаса, а казахстанец отыграл весь матч, но заработал желтую карточку.

Напомним, ЦСКА на выезде встречался с голландским "Фейеноордом" и уступил со счетом 1:3.

"Пока неизвестно, что с Марио. Его состояние мы оценим завтра. По его ощущениям, вроде бы ничего страшного быть не должно. Марио - наш ключевой игрок и в атаке, и обороне. Именно в защите, в первую очередь, нам его не хватило. Зная его надежность, с его фланга мало что приходит. Баха (Зайнутдинов - прим. ред.) у нас не профильный крайний защитник. Было много проникающих передач за спину между центральными и крайними защитниками, что не очень хорошо для защиты", - цитирует Гончаренко sport24.ru.