"Милан" крупно проиграл "Лиллю" в Лиге Европы и прервал самую долгую беспроигрышную серию

"Милан" потерпел поражение от французского "Лилля" в домашнем матче Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча третьего тура группового раунда прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 0:3.

Все три мяча в составе гостей забил турецкий полузащитник Юсуф Языджи. На 21-й минуте он открыл счет с пенальти, а во втором тайме поразил ворота хозяев на 55-й и 58-й минутах.

Для "Милана" это поражение стало первым во всех турнирах нынешнего сезона. Команда не проигрывала с марта, а беспроигрышная серия клуба составляла 24 матча - самая долгая за 24 года.

"Лилль" же благодаря победе на одно очко обошел итальянский клуб и поднялся на первое место в турнирной таблице.