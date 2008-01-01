ЦСКА с Зайнутдиновым потерпел поражение в матче Лиги Европы

Команда сыграла на выезде с голландским "Фейеноордом".

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:22

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский клуб на выезде встречался с голландским "Фейеноордом" и уступил со счетом 1:3.

Первый тайм прошел без голов. Во втором же гости трижды поразили ворота Игоря Акинфеева за девять минут. Отличились Риджесиано Хапс ('63), Оркун Кекчу ('71) и Лутсхарел Гертрюйда ('73). Также автоголом на 79-й минуте отметился защитник хозяев Маркос Сенеси.

Зайнутдинов отыграл весь матч и заработал желтую карточку. В текущем розыгрыше Лиги Европы эта встреча стала для казахстанца третьей. Всего же в сезоне он провел за "армейцев" девять матчей в российской премьер-лиге, в которых забил один гол.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига Европы Сборная РК по футболу
Футбол Лига Европы
1
Сегодня 07:22
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