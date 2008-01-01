Не только Зайнутдинов, или кто из экс-футболистов КПЛ играет в групповом этапе Лиги Европы

Они выступали за "Актобе", "Тобол" и "Астану".

Эмиль Балаев. Фото: ФК "Тобол"©️
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 19:00
Четверг каждого любителя футбола ассоциируется с матчами Лиги Европы. В этом сезоне борьба за выход из группы обещает быть нешуточной. Корреспондент Vesti.kz вспомнил о четырех футболистах, которые ранее играли в чемпионате Казахстана, а сейчас выступают в ЛЕ за другие клубы. 

Чиприан Дяк

Румынский хавбек Дяк в настоящее время выступает за родной клуб - ЧФР из Клужа. Полузащитник в 2015 году выступал за "Актобе", а в следующем сезоне защищал цвета костанайского "Тобола". В 15 матчах премьер-лиги за актюбинцев забил единственный гол, реализовав пенальти, а за "Тобол" провел 31 игру и отличился дважды. После ухода из чемпионата Казахстана Дяк вернулся в ЧФР, за который выступает по сей день. В прошлом году Чиприан приезжал вместе со своей командой в Казахстан в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, который столкнул лицом к лицу ЧФР и "Астану"



Дяк является важным игроком своей команды, а также продолжает вызываться в национальную команду в возрасте 34 лет. Из-за возраста он не всегда выходит играть на 90 минут, однако колоссальный объем пользы родному клубу Чиприан дать все еще способен. Сегодня, в 23:55 по времени Нур-Султана, ЧФР на выезде сыграет с "Ромой". По итогам двух туров группового этапа именно эти команды лидируют в таблице, набрав по четыре балла. 

Срджан Граховац

Дела у бывшего полузащитника "Астаны" в этом розыгрыше еврокубков складываются не в пользу его команды - австрийского "Рапида". Боснийский полузащитник перешел в состав шестикратных чемпионов Казахстана в начале 2017 года. Вместе с Иваном Маевским Граховацу удалось надежно заполнить центр поля "Астаны". Но с приходом в клуб Ласло Кляйнхайслера Срджан потерял место в старте и стал игроком запаса. За проведенный год в клубе Граховац отыграл 26 матчей в премьер-лиге, забив в них восемь голов. 



После ухода из "Астаны" босниец два года выступал за хорватскую "Риеку", а следом вернулся в "Рапид", за который играл еще до своего знакомства с Казахстаном. В текущем сезоне Граховац с переменным успехом играет в старте и выходит на замену. Но в двух проигранных встречах группового этапа Лиги Европы, против лондонского "Арсенала" и норвежского "Мольде", Срджан появлялся с первых минут. После двух туров у "Рапида" ни одного очка, сегодня команде предстоит игра с таким же "неудачником квартета" - ирландским "Дандолком". Начало также в 23:55 по столичному времени. 

Эмиль Балаев

Азербайджанский голкипер, в прошлом году проведший 31 матч в чемпионате Казахстана за "Тобол", сейчас играет на родине за "Карабах". 26-летний вратарь попал в сильнейшую команду страны транзитом через другой азербайджанский клуб - "Зирю". В "Карабахе" Балаев чаще остается на скамейке запасных, проигрывая конкуренцию Шахруддину Магомедалиеву, но время от времени играет во внутреннем чемпионате. Что же касается еврокубков, то Балаев в этом сезоне не провел в них ни одного матча, беря в учет квалификацию и групповой этап. 



После двух проведенных туров у "Карабаха" нет набранных очков. Команда проиграла на выезде "Маккаби" из Тель-Авива и дома "Вильярреалу". Сегодня, в 23:55, чемпионы Азербайджана на выезде сыграют с "Сивасспором" из Турции.

Бахтиер Зайнутдинов

Про Зайнутдинова писать много не нужно. Практически вся футбольная общественность страны следит за прогрессом воспитанника "Тараза" в РПЛ. Бахтиер уже сыграл в обеих встречах ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. После двух туров лидирует в квартете австрийский "Вольфсберг" с четырьмя очками, у ЦСКА и загребского "Динамо" по два балла, а у "Фейеноорда" - один набранный балл. Этой ночью, в 02:00 по казахстанскому времени, ЦСКА на выезде сыграет с "Фейеноордом". 



Ранее мы объяснили, почему Зайнутдинов - это лучший вариант для команды, а главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что было обидно потерять Бахтиера.

Фото: ФК "Тобол" и ФК ЦСКА.
Метки:
Футбол Лига Европы КПЛ-2020 Зайнутдинов Бахтиер Астана ФК Тобол ФК Актобе ФК Тараз ФК ЦСКА Сборная РК по футболу
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 19:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»