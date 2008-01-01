Известный эксперт дал прогноз на третий матч Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы

Игра будет выездная.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:27
Бывший защитник московского "Спартака" и футбольный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев дал прогноз на матч "Фейеноорд" - ЦСКА в третьем туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/21. Он считает, что "армейцы" не проиграют.

Встреча пройдет в ночь на 6 ноября в Роттердаме и начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

"Я думаю, что в этом матче будет ничья. Это станет хорошим результатом для ЦСКА, потому что "Фейеноорд" в следующей игре едет в Москву.

Мне кажется, что в первой половине будет ничья, потому что команды будут играть осторожно и побаиваться друг друга.

Также я думаю, что оба клуба забьют, потому что "Фейеноорд", как и все голландские команды, играет в атакующий футбол, а ЦСКА имеет хорошую и молодую линию атаки, которой нравится друг с другом играть, а Никола Влашич вообще король в нашем футболе сейчас", - отметил он.

В квартете К лидирует "Вольфсберг", набрав четыре очка. Следом идут ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, и "Динамо" (Загреб), заработавшие по два балла, тогда как последнюю строчку занимает "Фейеноорд", в активе которого один балл.
Метки:
Футбол Лига Европы ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 17:27
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