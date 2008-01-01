Прямая трансляция третьего матча Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы

В ночь с 5 на 6 ноября состоятся матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграет на выезде с голландским "Фейеноордом". Начало игры в 02:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Зайнутдинов принял участие в двух играх.

Всего в текущем сезоне казахстанец провел за "армейцев" девять матчей в российской премьер-лиге, в которых забил один гол.