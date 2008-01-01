Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на второй матч группы Лиги Европы

Игра пройдет в Москве.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Вчера 23:14
Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов начнет в старте домашний матч с хорватским "Динамо" из Загреба в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало - в 23:55 по времени Нур-Султана. Матч покажут в прямом эфире.

В первом туре московский клуб в гостях сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" (1:1).

В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут "Вольфсберг", "Динамо" (Загреб) и "Фейеноорд". Все команды набрали по одному баллу.
Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Лига Европы Казахстанцы за границей
Футбол Лига Европы
0
Вчера 23:14
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