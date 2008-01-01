Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на второй матч группы Лиги Европы

Футболист московского ЦСКА
и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
начнет в старте домашний матч с хорватским "Динамо"
из Загреба в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало - в 23:55 по времени Нур-Султана. Матч покажут
в прямом эфире.
В первом туре московский клуб в гостях сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" (1:1).
В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут "Вольфсберг", "Динамо" (Загреб) и "Фейеноорд". Все команды набрали по одному баллу.