ЦСКА Зайнутдинова представил проморолик ко второму матчу в группе Лиги Европы

Московский ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, опубликовал проморолик к домашнему матчу с хорватским "Динамо"
(Загреб) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало - в 23:55 по времени Нур-Султана. Матч покажут
в прямом эфире.
В первом туре московский клуб в гостях сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" (1:1).
В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут "Вольфсберг", "Динамо" (Загреб) и "Фейеноорд". Все команды набрали по одному баллу.