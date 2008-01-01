ЦСКА Зайнутдинова представил проморолик ко второму матчу в группе Лиги Европы

Команды набрали одинаковое количество очков.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:50
Московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, опубликовал проморолик к домашнему матчу с хорватским "Динамо" (Загреб) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz

Игра пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало - в 23:55 по времени Нур-Султана. Матч покажут в прямом эфире.

В первом туре московский клуб в гостях сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" (1:1).

В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут "Вольфсберг", "Динамо" (Загреб) и "Фейеноорд". Все команды набрали по одному баллу.
Метки:
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:50
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