Известный эксперт сделал прогноз на второй матч Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы

Бывший защитник московского "Спартака" и футбольный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев
дал прогноз на матч ЦСКА - "Динамо" (Загреб)
во втором туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/21. Он считает, что "армейцы", цвета которых защищает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, на данном этапе конкурентоспособны.
"ЦСКА сейчас на ходу. Я как-то уже говорил, что молодые ребята подвергнуты тому настроению, которое есть после выигрышных матчей.
Когда Федор Чалов, Иван Обляков, Константин Кучаев, Игорь Дивеев играли за молодежную сборную России, они получили огромный заряд энергии, что заняли первое место в группе. Тем более там до последнего момента решалось, кто возглавит группу.
Конечно, то, как сейчас играют Никола Влашич и Марио Фернандес, - это потрясающе. Еще можно добавить сюда Игоря Акинфеева. Так мы получаем шесть человек у ЦСКА, которые выдают просто прекрасную игру. Поэтому я думаю, что ЦСКА сегодня в Лиге Европе конкурентоспособен", - отметил он.
Игра пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало - в 23:55 по времени Нур-Султана. Матч покажут
в прямом эфире.
В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут "Вольфсберг", "Динамо" (Загреб) и "Фейеноорд". Все команды набрали по одному баллу.