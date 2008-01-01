Прямая трансляция дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы
Игра пройдет в Австрии.
Бахтиер Зайнутдинов. Фото :ФК ЦСКА
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Сегодня 13:05
В ночь с 22 на 23 октября в рамках первого тура группового этапа
Лиги Европы
сезона-2020/21 состоится матч между австрийским
"Вольсбергером"
и московским
ЦСКА
.
Встреча команд пройдет в Австрии и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой
ссылке
.
В этом матче в составе армейцев может дебютировать в еврокубках казахстанский полузащитник
Бахтиер Зайнутдинов
.
В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА семь матчей в российской премьер-лиге, в которых забил один гол.
"Самое серьезное усиление ЦСКА". Черданцев - о качествах Зайнутдинова и карьере казахстанца в Европе
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер
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Сегодня 13:05
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