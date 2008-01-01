Прямая трансляция дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы

Игра пройдет в Австрии.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото :ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 13:05
В ночь с 22 на 23 октября в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21 состоится матч между австрийским "Вольсбергером" и московским ЦСКА.

Встреча команд пройдет в Австрии и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

В этом матче в составе армейцев может дебютировать в еврокубках казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.

В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА семь матчей в российской премьер-лиге, в которых забил один гол.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига Европы Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Лига Европы
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Сегодня 13:05
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