ЦСКА включил Зайнутдинова в заявку на групповой этап Лиги Европы

Первый тур начнется 22 октября.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 16:56
ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний казахстанец также в него попал. В состав ЦСКА он перешел 25 августа и сыграл уже шесть матчей и забил один гол. 

"Армейцы" по итогам жеребьевки попали в квартет К, где их соперниками будут "Динамо" (Хорватия, Загреб), "Вольфсберг" (Австрия) и "Фейеноорд" (Нидерланды). В первом туре, 22 октября, московский клуб сыграет на выезде с "Вольфсбергом".

Добавим, что Зайнутдинов получил вызов на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси. 
Метки:
Футбол ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Россия Премьер-лига России Лига Европы
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 16:56
© 2008 - 2020 ТОО «EML»