ЦСКА включил Зайнутдинова в заявку на групповой этап Лиги Европы

ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
22-летний казахстанец также в него попал. В состав ЦСКА он перешел
25 августа и сыграл уже шесть матчей и забил
один гол.
"Армейцы" по итогам жеребьевки попали в квартет К, где их соперниками будут "Динамо" (Хорватия, Загреб), "Вольфсберг" (Австрия) и "Фейеноорд" (Нидерланды). В первом туре, 22 октября, московский клуб сыграет на выезде с "Вольфсбергом".
Добавим, что Зайнутдинов получил вызов
на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.