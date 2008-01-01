Соперники казахстанских клубов выбыли из Лиги Европы

Матчи группы пройдут с 22 октября по 10 декабря.

Фото: ФК АПОЭЛ©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 08:43
Сегодня, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы, куда не смогли квалифицироваться соперники казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Динамо-Брест", выбивший "Астану" в первом раунде Лиги чемпионов, проиграл болгарскому "Лудогорцу" в раунде плей-офф Лиги Европы - 0:2.

Черногорская "Будучность", которая прошла "Астану" во втором раунде ЛЕ, уступила боснийскому "Сараево" в третьем раунде - 1:2.

Израильский "Маккаби" из Хайфы, оказавшийся сильнее "Кайрата" во втором раунде ЛЕ, в раунде плей-офф был бит представителем АПЛ "Тоттенхэмом" - 2:7.

Румынский "Ботошани", взявших верх над "Ордабасы" в первом раунде ЛЕ, во втором раунде проиграл македонской "Шкендии" - 0:1.

Кипрский АПОЭЛ, разгромивший "Кайсар" во втором раунде ЛЕ, в раунде плей-офф потерпел поражение от чешского "Слована" - 0:1. 

По итогам жеребьевки участники будут распределены на 12 групп по четыре команды. Групповой раунд начнется 22 октября и завершится 10 декабря. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.
Метки:
Футбол Лига Европы
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 08:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»