Соперники казахстанских клубов выбыли из Лиги Европы

Сегодня, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы
, куда не смогли квалифицироваться соперники казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Так, "Динамо-Брест"
, выбивший "Астану"
в первом раунде Лиги чемпионов, проиграл болгарскому "Лудогорцу"
в раунде плей-офф Лиги Европы - 0:2.
Черногорская "Будучность"
, которая прошла
"Астану" во втором раунде ЛЕ, уступила боснийскому "Сараево"
в третьем раунде - 1:2.
Израильский "Маккаби"
из Хайфы, оказавшийся сильнее "Кайрата"
во втором раунде ЛЕ, в раунде плей-офф был бит представителем АПЛ "Тоттенхэмом" - 2:7.
Румынский "Ботошани"
, взявших верх
над "Ордабасы"
в первом раунде ЛЕ, во втором раунде проиграл македонской "Шкендии"
- 0:1.
Кипрский АПОЭЛ
, разгромивший "Кайсар"
во втором раунде ЛЕ, в раунде плей-офф потерпел поражение от чешского "Слована" - 0:1.
По итогам жеребьевки участники будут распределены на 12 групп по четыре команды. Групповой раунд начнется 22 октября и завершится 10 декабря. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.
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