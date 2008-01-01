Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
сезона-2020/21. Жеребьевка состоится сегодня, 2 октября.
Корзина 1
: "Арсенал" (Англия), "Байер" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия),
"Рома" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), ЦСКА (Россия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).
Корзина 2
: "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Спарта" (Чехия), "Лудогорец" (Болгария), "Славия" (Чехия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия), "Рапид" (Австрия), "Лестер" (Англия), "Карабах" (Азербайджан), ПАОК (Греция), "Стандард" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания).
Корзина 3
: "Гранада" (Испания), "Милан" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хоффенхайм" (Германия), АЗ (Нидерланды), АЕК (Греция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Рейнджерс" (Шотландия), "Мольде" (Норвегия), ЛАСК (Австрия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), ЧФР "Клуж" (Румыния).
Корзина 4
: "Лилль" (Франция), "Заря" (Украина), "Ницца" (Франция),
"Риека" (Хорватия), "Дандолк" (Ирландия), "Слован" (Чехия), "Антверпен" (Бельгия), "Лех" (Польша), "Сивасспор" (Турция), "Вольфсбергер" (Австрия),
"Омония" (Кипр), ЦСКА (София, Болгария).
По итогам жеребьевки участники будут распределены на 12 групп по четыре команды. Групповой раунд начнется 22 октября и завершится 10 декабря. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.