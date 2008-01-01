Обидчик "Астаны" вылетел из еврокубков

Все решилось во втором тайме.

Фото: ФК "Лудогорец"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:39
Футбольный клуб "Динамо-Брест", который выбил "Астану" в первом раунде Лиги чемпионов, выбыл из еврокубков, проиграв болгарскому "Лудогорцу" в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Минске на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на 73-й и 79-й минутах забили Элвис Ману и Игинио Марин.



Как итог, белорусский клуб остался за бортом ЛЕ, а болгары сыграют на групповом этапе, жеребьевка которого состоится сегодня, 2 октября.

Отметим, что "Динамо-Брест" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где в первом и втором раундах прошел "Астану" (6:3) и "Сараево" (2:1), а в третьем уступил "Маккаби" из Тель-Авива.

"Астана" во втором раунде ЛЕ проиграла черногорской "Будучности" - 0:1.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:39
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