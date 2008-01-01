Обидчик "Астаны" вылетел из еврокубков

Футбольный клуб "Динамо-Брест"
, который выбил "Астану"
в первом раунде Лиги чемпионов
, выбыл из еврокубков, проиграв болгарскому "Лудогорцу"
в раунде плей-офф Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Минске на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на 73-й и 79-й минутах забили Элвис Ману и Игинио Марин.
Как итог, белорусский клуб остался за бортом ЛЕ, а болгары сыграют на групповом этапе, жеребьевка которого состоится сегодня, 2 октября.
Отметим, что "Динамо-Брест" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где в первом и втором раундах прошел
"Астану" (6:3) и "Сараево" (2:1), а в третьем уступил
"Маккаби" из Тель-Авива.
"Астана" во втором раунде ЛЕ проиграла черногорской "Будучности" - 0:1.