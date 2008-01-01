"Маккаби" вслед за "Кайратом" выбил "Ростов" из Лиги Европы

"Ростов" уступил "Маккаби" из Хайфы на стадии третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча на "Ростов Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем израильтяне добились волевой победы. Сначала они пропустили мяч на девятой минуте от Эльдора Шомуродова, затем сами дважды огорчили российский клуб усилиями Никиты Рукавицы и Мохаммада Абу-Фани на 20-й и 60-й минутах соответственно.



















При этом "Ростов" заканчивал игру в меньшинстве вследствие удаления Данила Глебова на 69-й минуте.



Таким образом, подопечные Валерия Карпина остались за бортом еврокубков, тогда как "Маккаби", выбивший во втором раунде "Кайрат" (2:1), квалифицировался в раунд плей-офф ЛЕ, где 1 октября сыграет с победителем пары "Шкендия" - "Тоттенхэм".