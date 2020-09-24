Клуб экс-тренера молодежной сборной Казахстана вылетел из еврокубков

Литовская "Судува"
под руководством бывшего наставника молодежной сборной Казахстана по футболу Саулюса Ширмялиса
неудачно сыграла в третьем отборочном раунде Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На этой стадии "Судува" в гостях проиграла финской команде КуПС - 0:2. Голами на 31-й и 72-й минутах отметились Рангел и Игорь Тарасов соответственно. Сильнейший определялся по итогам одной игры.
"Судува" начинала еврокубковый путь с Лиги чемпионов, пройдя в первом раунде эстонскую "Флору" - 1:1 (по пенальти 4:2). Однако во втором раунде на своем поле крупно уступила израильскому "Маккаби" из Тель-Авива - 0:3, после чего отправилась играть в третий этап ЛЕ.
64-летний Ширмялис возглавляет "Судуву" с мая, сменив на посту главного тренера 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 55-летний казахстанец Владимир Чебурин
, при нем она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.
В Казахстане Ширмялис также работал с уральским "Акжайыком" (2011-2012), шымкентским "Ордабасы" (2014) и карагандинским "Шахтером" (2017).
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