Футболист "Маккаби" заразился коронавирусом. Он играл против "Кайрата" в Лиге Европы

Встреча прошла в Хайфе.

Фото: ФК "Маккаби" Хайфа
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Футбольный клуб "Маккаби" Хайфа сообщил в

בבדיקות לנגיף קורונה לקראת המשחק בחמישי, כל הנבדקים (שחקנים וצוות) נמצאו שליליים, למעט הקשר יאניק וילדסחוט.

— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 21, 2020 [removed][removed]" target="_blank">соцсетях о подтвержденном случае заражения коронавирусом в команде.

Положительный тест сдал нидерландский нападающий Яник Вилдсхут, у всех остальных игроков израильского клуба - отрицательные.

Отметим, что Вилдсхут провел 74 минуты на поле в матче с "Кайратом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Та встреча прошла в Хайфе и завершилась победой хозяев - 2:1.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Маккаби" встретится с "Ростовом", игра состоится 24 сентября в Ростове-на-Дону,.
Метки:
Кайрат ФК Лига Европы Коронавирус Израиль
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