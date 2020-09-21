Футболист "Маккаби" заразился коронавирусом. Он играл против "Кайрата" в Лиге Европы

Футбольный клуб "Маккаби" Хайфа
сообщил в
בבדיקות לנגיף קורונה לקראת המשחק בחמישי, כל הנבדקים (שחקנים וצוות) נמצאו שליליים, למעט הקשר יאניק וילדסחוט.
— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 21, 2020
[removed][removed]" target="_blank">соцсетях о подтвержденном случае заражения коронавирусом в команде.
Положительный тест сдал нидерландский нападающий Яник Вилдсхут, у всех остальных игроков израильского клуба - отрицательные.
Отметим, что Вилдсхут провел 74 минуты на поле в матче с "Кайратом"
в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы
. Та встреча прошла в Хайфе и завершилась
победой хозяев - 2:1.
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Маккаби" встретится с "Ростовом", игра состоится 24 сентября в Ростове-на-Дону,.