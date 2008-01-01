"Никто не верил в наш проход". Тренер "Будучности" - о разнице в бюджетах и премиальных за победу над "Астаной"

Главный тренер "Будучности" Младен Милинкович
в преддверии матча с "Сараево" рассказал о премиальных за победу над "Астаной"
во втором квалификационном раунде Лиги Европы
(1:0) и сравнил бюджеты клубов. Его слова приводит Sportsport.ba
.
- Что может преподнести "Будучность" в предстоящем матче с "Сараево"?
– Очень-очень много чего. Если мы будем в хорошей форме и играть как в матче с "Астаной", то сможем справиться с любой командой в нашем регионе. В матче против "Сараево" мы не должны расслабляться, а иначе они знают, как нас наказать.
- Насколько повысилась ваша уверенность после победы над "Астаной", учитывая, что перед игрой шансы были минимальны?
– Это нормально, что сейчас мы полны уверенности в себе. Но я хочу вам кое-что сказать. После игры один из казахстанских журналистов сказал, что теперь нас ждет более легкий соперник в лице "Сараево", а я ответил ему, что нас ждет гораздо более сложная игра. У балканских команд такой менталитет. Я постоянно говорю своим игрокам, что матч с "Сараево" будет гораздо тяжелее игры против "Астаны".
- Можете назвать ваш годовой бюджет?
– Не буду скрывать, наш бюджет - 1,2 миллиона евро, а у той же "Астаны" - в 20 раз больше. Бюджет "Сараево" в два-три раза больше нашего, но это не имеет значения. Перед матчем с "Астаной" были такие же разговоры, никто не верил в наш проход. Но нам удалось передать веру игрокам, и это был особенный момент.
- Руководители клуба обещали вам премиальные за победу над "Сараево"?
– Нет, мы не будем говорить об этом до игры. Мы материально обеспечены, футболисты довольны своим доходом, наш президент - человек слова. Ситуация стала отличной с тех пор, как он пришел в клуб. Мы были щедро вознаграждены не только за чемпионство в прошлом сезоне, но и за победу над "Астаной". Но мы об этом не говорим до игры, ибо наш президент любит футбол, он не скупится, чтобы вознаградить нас за успехи.