"Ссылаться можно на многое, но это отговорки". Масудов - о вылете казахстанских клубов из Лиги Европы

Бывший тренер сборной Казахстана
и клубов КПЛ Вахид Масудов
в интервью корреспонденту Vesti.kz
объяснил причины поражений наших клубов в квалификации Лиги Европы
.
Специалист считает, что "Кайсар" сыграл ниже своих возможностей.
"Кайсару" достался очень серьезный соперник в лице кипрского АПОЭЛа. Команда действительно играющая и знает, что делает на поле. Даже пропущенный мяч в самом начале игры их не смутил. Они на протяжении всей игры гнули свою линию, владели мячом, беспрепятственно проникали в штрафную "Кайсара". Меня поразило, что кызылординцы больше бегали и перестраивались, чем отбирали мячи. Показалось, что меньше чем обычно навязывали борьбу, дали слишком много преимущества, позволяли создавать численный перевес на каждом участке поля. Так как киприоты больше владели мячом, быстро разворачивали атаку то справа, то слева, то по центру, все у них проходило. Наши почему-то очень долго думали, что им делать в той или иной ситуации. Здесь надо быстро принимать решение, атаковать, создавать плотность, ну и конечно, навязывать борьбу и выигрывать единоборства.
Класс у АПОЭЛа очень высокий, но в то же время "Кайсар" сыграл ниже своих возможностей. 11 сэйвов Заруцкого
, наверное, о чем-то говорят", - заявил он.
По мнению Масудова, "Астана" не сумела перестроиться и наладить атакующую модель в игре с "Будучностью".
"Что касается "Астаны", то ей тоже достался непростой соперник. Противник вышел с хорошим настроем на игру. Это было видно с первых минут матча. И "Астана" очень долго вкатывалась в игру, не могла долго разобраться и взломать оборону, получила быстрый гол. У команды не было присущей ей агрессии. Мы знаем, как "Астана" играла и как может играть.
Было несколько моментов, которые меня насторожили. Можно было сделать ряд перестроений в пользу атаки, чтобы она выглядела лучше. Например, тому же Ротариу
и Барсегяну
поменяться флангами. Тем более Барсегян играл раньше справа, где обычно выходит Томасов
. Если не поставили хорвата, то можно было на пять-десять минут поменять их местами, потому что не клеилось ни у того, ни у другого. Потом ситуация с Сигурьонссоном
- у него хорошо поставленный удар, и он всегда играл ближе к атаке. Исландца можно было выдвинуть ближе вперед, а Эбонга
расположить чуть ниже. Или, вообще, выпустить Томасова, а Ротариу поставить в центр к Сигурьонссону, Маевского
- в опорную зону и все. Вот получается сильная атака, на острие которой Сотириу
. Томасова с Барсегяном менять местами. Непонятно, почему не было необходимых перестроений", - рассказал Масудов.
Комментируя игру "Кайрата", Масудов отметил большой объем работы, которую проделала алматинская команда. В то же время он перечислил ее ключевые ошибки.
"Относительно "Кайрата" скажу, что команда неудачно играет с израильтянами. Начало матча насторожило - "Маккаби" легко взламывал оборону нашей команды. Первые минут десять был сильный навал, благо, что они не забили. Очень легко обыгрывались центральные защитники, израильтяне со всех сторон без труда проходили и проникали в штрафную площадь. И, честно говоря, внимательно надо было отнестись к стандартным положениям соперника и его перестроениям с открываниями. Почему-то никто не проконтролировал эти моменты.
В эпизоде со вторым забитым мячом, они втроем сопровождали одного игрока, он успел отдать передачу, Рукавица одним касанием спокойно ушел от Дугалича, вот вам и гол.
У "Кайрата" тоже получился хороший мяч. Разыграли комбинацию, Суюмбаев
прострелил и Вагнер Лав
замкнул в одно касание. По ситуации с отмененным голом уже ничего не изменишь. Конечно, можно говорить, что Гуральски
стоял на линии мяча, но судья принял такое решение. Надо было выходить и играть, несмотря на отмененный гол. "Кайрат" очень большую работу провел, команда много бегала, двигалась, выложилась в физическом плане. Мне кажется, чуть-чуть не хватило игровой мысли.
Сейчас объясняя вылет наших клубов, можно ссылаться на паузу из-за пандемии, еще на что-нибудь, но кому это интересно? Это все отговорки, в других странах и командах, наверное, были аналогичные ситуации. Если выходишь на поле, то надо играть", - резюмировал он.
Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Кайрат" уступил
"Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2, "Кайсар" проиграл
АПОЭЛу - 1:4, "Астана" потерпела поражение
от "Будучности" - 0:1. Также на стадии первого раунда турнир покинул
"Ордабасы".