Матч остался в истории - Алыкулов о поражении "Кайрата" в Лиге Европы

Футболист "Кайрата" Гулжигит Алыкулов
поделился впечатлениями от прошедшего матча с "Маккаби"
из Хайфы во втором отборочном раунде Лиги Европы
. Его комментарий приводит пресс-служба
алматинского клуба.
"Первые 15 минут было тяжело, потом мы нашли свою игру. Большим плюсом для соперника было то, что они играли дома, и привыкли к погоде и полю. Гол Вагнера "в раздевалку" придал нам больше сил и уверенности. Во втором тайме мы старались контролировать матч. Были моменты, которые мы не реализовали. Теперь матч остался в истории, остается сконцентрироваться на играх чемпионата", - отметил он.
"Кайрат" проиграл
на выезде "Маккаби" - 1:2, тем самым выбыв из нынешнего розыгрыша. Ранее из ЛЕ вылетели "Кайсар" и "Астана" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом). Как итог, Казахстан остался без еврокубков.