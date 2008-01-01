Матч остался в истории - Алыкулов о поражении "Кайрата" в Лиге Европы

Ранее вылетели из турнира и другие клубы КПЛ.

Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 15:40
Футболист "Кайрата" Гулжигит Алыкулов поделился впечатлениями от прошедшего матча с "Маккаби" из Хайфы во втором отборочном раунде Лиги Европы. Его комментарий приводит пресс-служба алматинского клуба.

"Первые 15 минут было тяжело, потом мы нашли свою игру. Большим плюсом для соперника было то, что они играли дома, и привыкли к погоде и полю. Гол Вагнера "в раздевалку" придал нам больше сил и уверенности. Во втором тайме мы старались контролировать матч. Были моменты, которые мы не реализовали. Теперь матч остался в истории, остается сконцентрироваться на играх чемпионата", - отметил он.

"Кайрат" проиграл на выезде "Маккаби" - 1:2, тем самым выбыв из нынешнего розыгрыша. Ранее из ЛЕ вылетели "Кайсар" и "Астана" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом). Как итог, Казахстан остался без еврокубков.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 15:40
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