"Победила не лучшая команда". Тренер "Кайрата" высказался о судействе и вылете из Лиги Европы

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
прокомментировал прошедший матч с израильским "Маккаби"
в Хайфе, где "желто-черные" проиграли со счетом 1:2 и вылетели из Лиги Европы
на стадии второго отборочного раунда.
"Очень расстроены. Победила та команда, которая была не лучшей на поле, а более удачливей. Несмотря на исход матча, я горжусь своими ребятами. Первые 15 минут мы привыкали к полю, сопернику, погоде. Где-то чувствовалась нервозность, хотя я думаю, что это было связано с климатическими условиями. Было тяжело, но потом мы полностью взяли игру под свой контроль. Считаю, что очень хорошо справились с тем, что мы задумывали перед матчем. Не давали им пространства на флангах, не позволяли совершать дриблинг. У нас было мало переключений. Во-первых, соперник мало терял мяч, во-вторых, они быстро возвращались. Не было тех зон, чтобы быстро переключаться. Поэтому, мы должны были делать больший акцент на позиционные атаки. Да, у нас был брак, но мы создали много шансов для реализации своих моментов. К сожалению, забить больше было не суждено. Что касается второго гола, был офсайд или нет - я думаю это спорный момент. Также на 84-й минуте судья должен был удалять правого защитника. На мой взгляд, это была вторая желтая.
⠀⠀⠀
Но, с другой стороны, у нас правильное направление развития. Это то, к чему мы стремимся. Сравнить нашу прошлогоднюю команду в Израиле и сейчас - это небо и земля. Этой командой можно гордиться. К сожалению, мы не получили тот результат, который заслужили, но жизнь продолжается. Теперь надо всю свою энергию и злость выплеснуть в каждом матче чемпионата", - приводит слова специалиста пресс-служба
клуба.
"Кайрат" тоже вылетел из Лиги Европы и оставил Казахстан без еврокубков
Отметим, что Казахстан остался без еврокубков. Ранее из Лиги Европы вылетели "Кайсар" и "Астана" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом).