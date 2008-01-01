Бывший казахстанский судья разобрал эпизод с отмененным голом "Кайрата" в матче с "Маккаби"

Известный казахстанский арбитр и инспектор Владимир Мостовой в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в матче "Маккаби" (Хайфа) - "Кайрат". Момент произошел во втором тайме - после розыгрыша углового Вагнер Лав переправил мяч в ворота, но судья из Дании Мадс-Кристоффер Кристофферсен отменил взятие ворот из-за положения вне игры, в котором находился полузащитник Яцек Гуральски.
"Сложно сказать, точно ли задел мяч Гуральски, но, очевидно, что он так или иначе влиял на эпизод и отвлекал вратаря. Если бы игрок не делал никаких движений, то в такой ситуации гол могли засчитать.Кроме того, следует обратить внимание, что игроки "Кайрата" не возмущались после решения судьи, так что это офсайд.
Напомним, "Кайрат" потерпел поражение от "Маккаби" из Хайфы со счетом 1:2, голами в составе израильской команды отметились Юваль Ашкенази и Никита Рукавица, единственный мяч со стороны алматинского клуба забил Вагнер Лав.
По итогам матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы казахстанские клубы "Кайрат", "Астана" и "Кайсар" покинули турнир.