Израильское проклятие не снято. "Кайрат" проиграл, Лав забил, но есть вопросы к судейству

"Кайрат"
проиграл в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы
против израильского "Маккаби"
(Хайфа), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Алматинцы последними из казахстанских клубов вступили в борьбу в этом раунде, уже после того, как стало известно, что вылет из турнира оформили "Кайсар"
и "Астана"
.
Подопечные Алесея Шпилевского
в начале матча столкнулись с достаточно агрессивным напором хозяев в атаке. В первую десятиминутку израильтяне устроили натиск. В паре эпизодов оборона "Кайрата" действовала невнятно, но пользы из этого "Маккаби" не извлек.
В какой то мере выровнять игру алматинцам удалось к середине первого тайма. За мяч более успешное, чем в начале удавалось зацепиться игрокам центра поля Яцеку Гуральски
, Небойше Косовичу
и Айболу Абикену
. Но, впереди, команде Алексея Шпилевского
все еще не удавалось обозначить созидательную игру.
А на 30-й минуте алматинцы капитулировали. Тьяронн Шери
вместо ожидаемого удара со штрафного остроумно разыграл мяч с самым опасным нападающим "Маккаби" Никитой Рукавицей
, после чего последовал пас на Юваля Ашкенази
, и уже отыгранный Стас Покатилов
наблюдал, как игрок хозяев забивал уже в пустые ворота.
Впрочем, алматинцы не посыпались после этого удара, а продолжали организовывать контригру. Это дало свои плоды. Уже в добавленное время, успешно на левом фланге сыграла связка Гулжигит Алыкулов
- Гафуржан Суюмбаев
. Последний низом сделал передачу в штрафную и Вагнер Лав, который до этого опасно пристреливался к цели, на сей раз поразил ворота Джоша Коэна
.
В дебюте второго тайма, уже не было такого громадного преимущества клуба из Хайфы. Впрочем, Нуралы Алип
и Раде Дугалич
в простой ситуации едва не подарили хозяевам голевой момент. В остальном, оба соперника старались на всех участках поля. Были отрезки, когда "Кайрат" успешно цеплялся за мяч на половине израильтян и даже создавал моменты.
"Маккаби" к своим возможностям подошел более рационально. И снова решающим стало индивидуальное мастерство. На 72-й минуте Рукавица получил пас на линии штрафной и, легко оторвавшись от Дугалича, без труда переиграл Покатилова - 2:1.
Впрочем, алматинцы и здесь не опустили рук и даже, через несколько минут сумели забить гол после углового. Однако мяч не был засчитан после удара Лава, поскольку находившийся в офсайде Гуральски зачем-то начал подправлять мяч. Однако вопросы к судье все-равно остаются.
Шпилевский, спасая ситуацию, бросил в бой Еркебулана Тунгышбаева
, который заменил Абикена и Конрада Вжесиньски
. Он вышел вместо Алыкулова. Кыргызстанец к слову висел на карточке.
Израильтяне ближе к концовке игры немного сбавили темпы и даже отдали некоторое пространство "Кайрату". В дополнительное время алматинцы вовсе прижали соперника к воротам. Но "Маккаби" сумел выстоять. Команда Шпилвеского выложилась по полной в этой игре, моментами играли на равных с соперником и даже превосходила его, но в третий раз в своей истории "Кайрат" вылетает из еврокубков после встречи с представителями Израиля.
Команда Шпилевского закончила еврокампанию вслед за "Ордабасы", "Кайсаром" и "Астаной".