"Кайрат" тоже вылетел из Лиги Европы и оставил Казахстан без еврокубков

При этом судья отменил гол Вагнера.

Фото: ФК "Маккаби" Хайфа
Новости спорта Футбол Лига Европы
7
Сегодня 00:53
Лига Европы УЕФА
Отборочный раунд 2
Маккаби Х - Кайрат 2:1

Голы: Ашкенази, 31 (1:0); Вагнер Лав, 45 (1:1); Аймбетов, 64 (1:2); Рукавица, 72 (2:2)
Алматинский "Кайрат" проиграл израильскому "Маккаби" (Хайфа) во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команда прошла в Хайфе. Первыми счет в матче открыли хозяев. На 31-й минуте футболисты "Маккаби" разыграли штрафной, который точным ударом завершил Юваль Ашкенази.

Однако "Кайрат" еще до перерыва сумел отыграться. На 45-й минуте отличился Вагнер Лав, забивший во втором матче подряд. Голевую отдал Гафуржан Суюмбаев.



Победу "Маакаби" принес Никита Рукавица, отличившийся на 72-й минуте.

При этом на 79-й минуте Вагнер Лав забил второй гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. В итоге счет на табло не изменился и "Кайрат" завершил выступление в турнире.

Таким образом, Казахстан остался без еврокубков. Ранее из Лиги Европы вылетели "Кайсар" и "Астана" (во втором раунде), а также "Ордабасы" (в первом).

Метки:
Кайрат ФК Лига Европы Наши в еврокубках Футбол Лав Вагнер Бразилия
Футбол Лига Европы
7
Сегодня 00:53
© 2008 - 2020 ТОО «EML»