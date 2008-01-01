"Кайрат" тоже вылетел из Лиги Европы и оставил Казахстан без еврокубков

Алматинский "Кайрат"
проиграл израильскому "Маккаби"
(Хайфа) во втором квалификационном раунде Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команда прошла в Хайфе. Первыми счет в матче открыли хозяев. На 31-й минуте футболисты "Маккаби" разыграли штрафной, который точным ударом завершил Юваль Ашкенази
.
Однако "Кайрат" еще до перерыва сумел отыграться. На 45-й минуте отличился Вагнер Лав
, забивший во втором матче подряд. Голевую отдал Гафуржан Суюмбаев
.
Победу "Маакаби" принес Никита Рукавица
, отличившийся на 72-й минуте.
При этом на 79-й минуте Вагнер Лав забил второй гол, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. В итоге счет на табло не изменился и "Кайрат" завершил выступление в турнире.
Таким образом, Казахстан остался без еврокубков. Ранее из Лиги Европы вылетели "Кайсар"
и "Астана"
(во втором раунде), а также "Ордабасы"
(в первом).