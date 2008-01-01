"Кайрат" выставил Вагнера Лава на матч Лиги Европы с "Маккаби"

Игра начнется в 23:00.

Фото: ПФЛК
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 22:34
Тренерский штаб алматинского "Кайрата" и израильского "Маккаби" из Хайфы определились с составами на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Алексей Шпилевксий выставил на игру следующий состав: Покатилов, Суюмбаев, Алип, Дугалич, Абикен, Миканович, Аймбетов, Гуральски, Косович, Алыкулов, Вагнер Лав.

"Маккаби": Коэн, Мабука, Арад, Абаши, Менахем, Ашкенази, Лави, Абу-Фани, Вилдсхут, Чери, Рукавица;

Матч пройдет в Хайфе и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 22:34
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