"Астана"
вылетела из Лиги Европы
и впервые за шесть лет осталась без группового раунда еврокубков, сообщает KazFootball.kz
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Столичный клуб во втором квалификационном раунде ЛЕ уступил
черногорской "Будучности" со счетом 0:1. Отметим, что "Астана" начинала путь в Лиге чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступила "Динамо-Бресту" (3:6).
С 2015 года "Астана" пять раз кряду пробивалась в групповой раунд еврокубков. В сезоне-2015/16 столичная команда дебютировала в групповом раунде Лиги чемпионов. Начиная с сезона-2016/17 "Астана" четыре раза кряду выступала в групповом раунде Лиги Европы.
Хуже нынешнего результата "Астана" выступила только в дебютном розыгрыше 2013-2014 годов, когда столичная команда вылетела в первом квалификационном раунде Лиги Европы, уступив болгарскому "Ботеву" с общим счетом 0:6.