"Астана" впервые за шесть лет осталась без группового раунда еврокубков

Столичный клуб вылетел из ЛЧ и ЛЕ.

Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 22:12
"Астана" вылетела из Лиги Европы и впервые за шесть лет осталась без группового раунда еврокубков, сообщает KazFootball.kz.

Столичный клуб во втором квалификационном раунде ЛЕ уступил черногорской "Будучности" со счетом 0:1. Отметим, что "Астана" начинала путь в Лиге чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступила "Динамо-Бресту" (3:6).

С 2015 года "Астана" пять раз кряду пробивалась в групповой раунд еврокубков. В сезоне-2015/16 столичная команда дебютировала в групповом раунде Лиги чемпионов. Начиная с сезона-2016/17 "Астана" четыре раза кряду выступала в групповом раунде Лиги Европы.

Хуже нынешнего результата "Астана" выступила только в дебютном розыгрыше 2013-2014 годов, когда столичная команда вылетела в первом квалификационном раунде Лиги Европы, уступив болгарскому "Ботеву" с общим счетом 0:6.


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Футбол Лига Европы
3
Сегодня 22:12
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