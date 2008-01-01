Вся надежда на "Кайрат"? "Астана" вслед за "Кайсаром" вылетела из Лиги Европы

"Астана"
проиграла черногорской "Будучности"
во втором квалификационном раунде Лиги Европы
и завершила выступление в турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Исход матча решил один гол гол, забитый Василие Терзичем
на 25-й минуте.
Отметим, что "Астана" начинала путь в Лиге чемпионов
, где в первом квалификационном раунде уступила "Динамо-Брест" (3:6), и отправилась в Лигу Европы, где также не удалось одержать победу.
Таким образом, в еврокубках от Казахстана остался только один "Кайрат"
, который позднее, в 23:00, в Хайфе сыграет с местным "Маккаби".
Ранее из Лиги Европы вылетели "Ордабасы"
(в первом раунде) и "Кайсар"
(во втором).