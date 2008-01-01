Вся надежда на "Кайрат"? "Астана" вслед за "Кайсаром" вылетела из Лиги Европы

Исход матча решил один гол.

Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Лига Европы
11
Сегодня 21:54
Лига Европы УЕФА
Отборочный раунд 2
Астана - Будучность Пд 0:1

Голы: Терзич, 25 (0:1)

Нереализованные: Постников, 89 (0:1)
"Астана" проиграла черногорской "Будучности" во втором квалификационном раунде Лиги Европы и завершила выступление в турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Исход матча решил один гол гол, забитый Василие Терзичем на 25-й минуте.



Отметим, что "Астана" начинала путь в Лиге чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступила "Динамо-Брест" (3:6), и отправилась в Лигу Европы, где также не удалось одержать победу.

Таким образом, в еврокубках от Казахстана остался только один "Кайрат", который позднее, в 23:00, в Хайфе сыграет с местным "Маккаби".

Ранее из Лиги Европы вылетели "Ордабасы" (в первом раунде) и "Кайсар" (во втором).
Метки:
Астана ФК Кайсар ФК Лига Европы Наши в еврокубках Футбол
Футбол Лига Европы
11
Сегодня 21:54
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