Видеообзор матча, или как "Кайсар" пропустил 4 мяча и вылетел из Лиги Европы

Кызылординский "Кайсар"
неудачно дебютировал в Лиге Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Во втором квалификационном раунде подопечные Сточо Младенова уступили
кипрскому АПОЭЛу
со счетом 1:4. При этом "волки" забили первыми - автором первого мяча "Кайсара" в Лиге Европы стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе.
Таким образом, "Кайсар" вторым из казахстанских клубов вылетел из Лиги Европы (в первом раунде вылетел "Ордабасы"). Позднее "Астана" в Алматы сыграет с "Будучностью" (начало в 20:00), а "Кайрат" в Хайфе - против местного "Маккаби" (23:00).