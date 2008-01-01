Видеообзор матча, или как "Кайсар" пропустил 4 мяча и вылетел из Лиги Европы

"Волки" дебютировали на турнире.

Фото: ФК АПОЭЛ
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:22
Кызылординский "Кайсар" неудачно дебютировал в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором квалификационном раунде подопечные Сточо Младенова уступили кипрскому АПОЭЛу со счетом 1:4. При этом "волки" забили первыми - автором первого мяча "Кайсара" в Лиге Европы стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе.



Таким образом, "Кайсар" вторым из казахстанских клубов вылетел из Лиги Европы (в первом раунде вылетел "Ордабасы"). Позднее "Астана" в Алматы сыграет с "Будучностью" (начало в 20:00), а "Кайрат" в Хайфе - против местного "Маккаби" (23:00).
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 21:22
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