"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта

"Астана"
уступила черногорской "Будучности"
в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы.
Команды без разведки начали игру. Не было ярко выраженного первого и второго номера на поле. "Астана" постаралась сразу обозначить территориальное и игровое преимущество. Однако гости оказались готовы к таким действиям.
Возможно, команде Пола Эшуорта
не хватало креатива ввиду отсутствия в стартовом составе Марина Томасова
, который остался в запасе. Но атакующие действия столичного клуба несомненно утратили привычную остроту, которая исходила от хорвата.
Первый тайм вообще прошел без ворот - минимум моментов и много борьбы на разных участках поля. У "Астаны" можно вспомнить проход Макса Эбонга
по флангу, после которого прострел замыкал Пиерос Сотириу
. Но киприот попал дважды в защитника.
Гости ответили атакой по левому флангу и навесом в штрафную на 25-й минуте, после которого Василие Терзич
выскочив из-за спин защитников расстрелял ворота Ненада Эрича.
Показательным стал эпизод с Тиграном Барсегяном
. Армянский футболист "Астаны" пошел в обыгрыш сразу троих соперников и потерял мяч - Эшуорт от досады схватился за голову. За первый тайм, казахстанский клуб создал один полумомент и вряд-ли может занести его себе в актив.
В начале второго тайма хозяева попытались активизироваться, сразу появился момент у Ивана Маевского
. Но вратарь гостей Милош Драгоевич
отвел угрозу.
На 57-й минуте произошла замена, которая напрашивалась сама собой. Томасов вышел вместо ничем не проявившего себя Дорина Ротариу.
С выходом хорвата атаки "Астаны" стали гораздо опаснее. Сам Томасов пару раз внес серьезное напряжение в защитные ряды гостей.
Впрочем, быстро материализовать в результат старания Томасова "Астане" не удалось. Гости, чувствуя нарастание темпа от соперника и проиграв при этом несколько единоборств, принялись сбивать темп - игроки помногу лежали на газоне после контактов с футболистами "Астаны". Вратарь гостей даже заработал желтую карточку за затяжку времени.
Начиная с 80-й минуты, после того как Эшуорт выпустил на поле Абзала Бейсебекова
и Алексея Щеткина,
хозяева усилили давление на оборону гостей. Впрочем это не дало результатов. "Астана" за счет более высокого класса игроков минимально превзошла соперника во владении мячом и во втором тайме были явно лучше. Но, черногорцам удалось нивелировать эту разницу. Они сыграли по счету, не упустив преимущества в нем.
Столичный клуб вслед за "Ордабасы" и "Кайсаром" покинул Лигу Европы и завершил еврокубковый сезон. Столичный клуб впервые с 2014 года не выступит в групповой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы.