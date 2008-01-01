"Кайсар" пропустил четыре мяча в дебютном матче и вылетел из Лиги Европы

При этом "волки" первыми забили.

Фото: ФК "Кайсар"
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Отборочный раунд 2
Кайсар - АПОЕЛ 1:4

Голы: Лобжанидзе, 6 (1:0); Де Винсенти, 15 (1:1); Мохамед Тухами, 25 (1:2); Де Винсенти, 93 (1:3)
Кызылординский "Кайсар" вылетел из Лиги Европы в дебютном же матче, проиграв во втором квалификационном раунде кипрскому АПОЭЛу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

При этом первыми счет в матче открыли "волки". Автором первого гола "Кайсара" в Лиге Европы стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе, отличившийся на шестой минуте игры.

Однако АПОЭЛ еще до перерыва сумел не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на 15-й минуте забил Томас Де Винсенти, а спустя десять минут - Ануар Тухами.

Начало второго тайма осталось за киприотами. На 48-й минуте Омер Анцили удвоил преимущество команды. Точку в матче в компенсированное время поставил Де Винсенти.



Таким образом, "Кайсар" первым из казахстанских клубов вылетел из Лиги Европы во втором квалификационном раунде (в первом вылетел "Ордабасы"). Позднее "Астана" в Алматы сыграет с "Будучностью" (начало в 20:00), а "Кайрат" в Хайфе против местного "Маккаби" (23:00).
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