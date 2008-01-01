"Кайсар" пропустил четыре мяча в дебютном матче и вылетел из Лиги Европы

Кызылординский "Кайсар"
вылетел из Лиги Европы
в дебютном же матче, проиграв во втором квалификационном раунде кипрскому АПОЭЛу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
При этом первыми счет в матче открыли "волки". Автором первого гола "Кайсара" в Лиге Европы стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе
, отличившийся на шестой минуте игры.
Однако АПОЭЛ еще до перерыва сумел не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на 15-й минуте забил Томас Де Винсенти
, а спустя десять минут - Ануар Тухами
.
Начало второго тайма осталось за киприотами. На 48-й минуте Омер Анцили
удвоил преимущество команды. Точку в матче в компенсированное время поставил Де Винсенти
.
Таким образом, "Кайсар" первым из казахстанских клубов вылетел из Лиги Европы во втором квалификационном раунде (в первом вылетел "Ордабасы"
). Позднее "Астана"
в Алматы сыграет с "Будучностью" (начало в 20:00), а "Кайрат"
в Хайфе против местного "Маккаби" (23:00).