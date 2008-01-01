"Астана" оставила Томаса в запасе на матч Лиги Европы

Игра пройдет в Алматы.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 19:05
Тренерские штабы "Астаны" и черногорской "Будучности" определились с составами на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.

Стартовый состав "Астана" выглядит так: Ненад Эрич (В) (К) – Лука Шимунович, Урош Радакович, Евгений Постников, Дмитрий Шомко – Иван Маевский, Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон – Тигран Барсегян, Дорин Ротариу, Пиерос Сотириу;

Резерв: Дмитрий Непогодов (В) – Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков – Юрий Перцух, Дидар Жалмукан – Марин Томасов, Алексей Щеткин;

"Будучность": Милош Драгоевич (В) – Неманья Секулич, Владан Аджич, Игор Чукович, Петар Вукчевич – Лука Миркович, Милош Раичкович, Василие Терзич – Петар Грбич (К), Игорь Иванович, Такис Мораитис;

Резерв: Джорджие Павличич (В) – Анто Бабич, Богдан Милич – Миомир Джуричкович, Иван Бойович – Александар Вуячич, Деян Зарубица;
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 19:05
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