Желаю "Кайсару", "Астане" и "Кайрату" удачи и положительного исхода матчей в Лиге Европы - Джаксыбеков

Президент КФФ высказался о шансах клубов.

Фото: КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков обратился к казахстанским командам, участвующим во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Его слова приводит официальный сайт КФФ.



"Болельщики и специалисты из нашей страны с нетерпением ожидают новые игры отечественных команд на международной арене. Сегодня мы будем сопереживать сразу трем казахстанским футбольным клубам. Следует понимать, что имевшая место турнирная пауза поставила наших участников в непростые условия.



Тем не менее благополучный старт чемпионата страны позволил начать ликвидацию возникших пробелов, и тренерский корпус прилагает максимум усилий по выходу футболистов на приемлемый уровень. Уверен, шансы сыграть успешно имеют все представляющие Казахстан участники розыгрыша Лиги Европы. Гарантом тому служат традиционно высокий морально-волевой настрой наших команд, признанное мастерство игроков и наставников, а также понимание ими ответственности перед их поклонниками.



Передавая просьбу казахстанских болельщиков и от себя лично, хочу пожелать "Кайсару", "Астане" и "Кайрату" удачи, реализации игровых комбинаций и положительного исхода предстоящих матчей!" - сказал Джаксыбеков.

