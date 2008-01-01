"Это самый большой успех в истории клуба". Тренер "Будучности" - о победе над "Астаной", бюджете и Томасове

Главный тренер "Будучности" Младен Миленкович
рассказал о победе над "Астаной" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
. В частности, он рассказал о бюджете черногорского клуба и атакующих игроках казахстанского клуба.
"Хочу поздравить моих игроков, это самый большой успех в истории клуба, я очень горжусь ребятами. Никто не ставил на нас в матче с "Астаной", даже в Черногории. Я сказал игрокам, мы маленькая страна, никто не верит в нас, но мы покажем, что вы большие игроки. Мы заслужили эту победу.
"Астана" очень опытная команда, у нас были ребята, которые играли второй матч в своей карьере. Мы хорошо проанализировали соперника, у них в атакующей линии очень качественные игроки. В частности, я думал, что Томасов выйдет в основе, но его не было. Также я должен признаться, что если бы был второй матч, возможно, все сложилось бы иначе и победитель был другой.
Наш бюджет? 1,2 миллиона евро, это бюджет всего клуба, включая детские и юношеские команды. Я бы соврал, что не мечтаю о групповом этапе Лиги Европы, у клуба есть план в ближайшие годы выйти на этот уровень", - отметил Миленкович.
Потерпев поражение от "Будучности" казахстанский клуб впервые за шесть лет не сыграет в групповом этапе еврокубков.