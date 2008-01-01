"Я виноват". Тренер "Астаны" Эшуорт - о вылете из ЛЕ, психологии игроков и чемпионстве в КПЛ

Также рассказал об игре Томасова и судьбе Сотириу.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 22:38
Тренер "Астаны" Пол Эшуорт высказал свое мнение о поражении в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности", сообщает корреспондент Vesti.kz. Британский специалист отметил, что команда выглядела слабой в психологическом плане. 

"Сыграли очень плохой первый тайм. Я виноват, я главный тренер, беру все на себя. Видно, что в первом тайме игроки были не готовы.  

Томасов? Он очень хорошо вышел, много моментов создал, Но в первом тайме мы не владели мячом. Наши игроки боялись на старте игры, я не знаю, что произошло с ними, это психологическая проблема. 

Чемпионство в КПЛ? Сложно об этом говорить после такого поражения, посмотрим на реакцию команду, если они не отреагируют, мы не будем чемпионами. 

Как решать проблему в команде? Давайте поговорим об этом в конце сезона, мы должны бороться за чемпионство, посмотрим какой результата будет на финише.

Сотириу? Нет, он не уедет, нет предложения по нему, просто слухи", - сказал британский специалист. 

Напомним, что "Астана" впервые за шесть сезонов не примет участия в групповом этапе еврокубков. 
Метки:
Астана ФК Лига Европы Эшуорт Пол Наши в еврокубках Черногория Футбол
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 22:38
© 2008 - 2020 ТОО «EML»