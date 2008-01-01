"Кайсар" назвал состав на дебютный матч в Лиге Европы

Он пройдет в Шымкенте.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 15:48
"Кайсар" определился со стартовым составом на дебютный матч Лиги Европы, который пройдет 17 сентября в Шымкенте против кипрского АПОЭЛа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На поле выйдут Заруцкий, Каиров, Граф, Марочкин, Амирсеитов, Нарзилдаев, Тагыберген, Битанг, Федин, Лобжанидзе, Колев.

Отметим, что в старт попал капитан "волков" Асхат Тагыберген, который ранее получил травму в сборной Казахстана в ходе подготовки к матчам Лиги наций - микронадрыв задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за родной клуб и забил один гол.

Ранее кызылординцы опубликовали видео подготовки к предстоящему матчу, который начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 15:48
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