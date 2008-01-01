Назван победитель матча Лиги Европы "Астана" - "Будучность"

Livesport.ru
сделал прогноз на матч второго отборочного раунда Лиги Европы
между "Астаной"
и черногорской "Будучностью"
. По мнению источника, победу одержит казахстанский клуб.
"Астана"
В квалификации Лиги Европы казахстанский клуб очутился после сокрушительного провала в отборе Лиги чемпионов. Уже в первом раунде "Астана" проиграла брестскому "Динамо".
И самое страшное заключается в том, что "Астана" получила от чемпиона Беларуси шесть мячей. Таких болезненных поражений у "Астаны" не было очень давно. И, по всей видимости, дело в недооценке соперника.
В прошлом сезоне "Астана" играла в групповом этапе Лиги Европы. Удачным это выступление вряд ли можно назвать, в шести матчах команда потерпела пять поражений, но зато свою единственную победу одержала над "Манчестер Юнайтед".
"Будучность"
Черногорский клуб свой путь в еврокубках тоже начинал с квалификации Лиги чемпионов, но очень быстро свернул в сторону другой лиги - Европы.
"Будучность", как и ожидалось, не смогла пройти болгарский "Лудогорец", который пару лет назад играл даже в групповом этапе Лиги чемпионов.
В 2019 году "Будучность" тоже боролась за место в основной сетке Лиги Европы, но тогда уступила во втором раунде луганской "Заре", проиграв и дома, и в гостях.
Прогноз
Но в предстоящем матче за "Астану" вряд ли стоит переживать. Свое поле, не самый сложный соперник - хозяева выиграют. Скорее всего, максимум с разницей в несколько мячей, но своего "Астана" добьется, опыта у нее все-таки явно побольше. Как ни крути, а не каждый сможет выиграть у "Манчестер Юнайтед".
Матч "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября в Алматы. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.