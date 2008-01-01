Стало известно, состоится ли матч "Кайрата" в Лиге Европы

В составе соперника выявили коронавирус.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:23
Находившийся под угрозой срыва матч второго отборочного раунда Лиги Европы между "Маккаби" из Хайфы и "Кайратом" все-таки состоится. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Ранее вспышка коронавируса произошла в Израиле. При этом в составе соперника алматинского клуба также выявили COVID-19. 

"Как вы понимаете, вопрос о том, что матч будет отменен, перенесен или сыгран, не имел стопроцентного ответа. Тут еще масла в огонь подлил главный тренер "Маккаби", заявивший на предматчевой пресс-конференции, что отмена возможна.

Но уже есть четкий ответ: делегат матча сообщил клубам, что игра состоится в любом случае. Даже если в командах будут выявлены больные, то они будут изолированы, а остальные выйдут на поле", - написал он.

Матч "Маккаби" - "Кайрат" пройдет 17 сентября в Хайфе. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

Ранее алматинскому клубу предрекли вылет с турнира.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 10:23
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