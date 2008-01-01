Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" в Лиге Европы

Первым сыграет кызылординский клуб.

Фото: УЕФА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:00
Сегодня, 17 сентября, три казахстанских клуба сыграют свои матчи на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайсар" в Шымкенте примет кипрский АПОЭЛ. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана.

"Астана" в Алматы сыграет с черногорской "Будучностью". Начало - в 20:00.

"Кайрат" в Хайфе встретится с местным "Маккаби". Начало - в 23:00.

Все игры покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Астана" попала в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов, проиграв крупно "Динамо-Бресту" в рамках первого квалификационного этапа.

"Кайрат" в первом раунде ЛЕ прошел армянский "Ноа" - 4:1.

"Кайсару" только предстоит дебютировать в еврокубках. Это право кызылординский клуб заполучил благодаря завоеванному Кубку страны в прошлом году.

Ранее выход в следующий раунд турнира предрекли только "Астане".
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:00
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