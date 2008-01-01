Капитан сыграет? "Кайсар" представил видео подготовки к дебюту в Лиге Европы

"Кайсар"
опубликовал видео тренировки в рамках подготовки к домашнему матчу Лиги Европы
с кипрским АПОЭЛом
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч пройдет в Шымкенте. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Это будет дебют для кызылординского клуба в еврокубках. В предстоящей игре может сыграть капитан "волков" Асхат Тагыберген
, который ранее получил травму в сборной Казахстана в ходе подготовки к матчам Лиги наций - микронадрыв задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за родной клуб и забил один гол.