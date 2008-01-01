Капитан сыграет? "Кайсар" представил видео подготовки к дебюту в Лиге Европы

Ранее он получил травму в сборной Казахстана.

Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 08:34
"Кайсар" опубликовал видео тренировки в рамках подготовки к домашнему матчу Лиги Европы с кипрским АПОЭЛом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдет в Шымкенте. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.



Это будет дебют для кызылординского клуба в еврокубках. В предстоящей игре может сыграть капитан "волков" Асхат Тагыберген, который ранее получил травму в сборной Казахстана в ходе подготовки к матчам Лиги наций - микронадрыв задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за родной клуб и забил один гол.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 08:34
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