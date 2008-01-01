Легионер "Кайрата" рассказал о недопустимости потери концентрации в матче с "Маккаби"

Черногорский полузащитник "Кайрата" Небойша Косович
на предматчевой пресс-конференции прокомментировал предстоящую игру против "Маккаби"
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"В первую очередь, я хочу поприветствовать всех! Раньше, я немного знал о "Маккаби", но мы проанализировали нашего соперника. Получили много полезной информации от нашего тренерского штаба. Это хорошая команда, с быстрыми, техничными игроками. Мы должны не терять концентрацию все 90 минут", - приводит слова игрока официальный сайт
казахстанского клуба.
Матч второго отборочного раунда Лиги Европы между "Маккаби" и "Кайратом" пройдет 17 сентября в Хайфе. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Ранее алматинскому клубу предрекли
вылет с турнира.
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