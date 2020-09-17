"Двоякая ситуация". Игрок "Астаны" - о матче ЛЕ в Алматы, смене тренера и соперничестве с "Кайратом"

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Астаны" Абзал Бейсебеков
в интервью Sputnik Казахстан
рассказал о Поле Эшуорте, игре с Беларусью и домашних матчах в Алматы.
- Немало перемен произошло в "Астане" в последнее время. С каким настроем команда готовится к матчу с "Будучностью"?
- После победы над "Ордабасы", конечно, настрой у команды приподнятый. Все хотят продолжить победный путь, и надеюсь, что после "Будучности" настроение будет еще лучше!
- Что можете сказать о сопернике в Лиге Европы? В чем сильные стороны команды?
- В еврокубках не бывает слабых команд, тем более "Будучность" - чемпион Черногории. Они не лучшим образом начали чемпионат, но последнюю игру выиграли - 3:1. В целом, команда организованная, способная доставить проблемы любому сопернику.
- Как проходят тренировки под управлением Пола Эшуорта? Что изменилось с его приходом в команду в качестве тренера?
- У каждого тренера свой подход к команде, к тренировкам. Пол дает больше упражнений с мячом. Он почти два года работает в структуре клуба, так что знаком с футболистами, поэтому ему в этом отношении немного проще.
- Игра с "Будучностью" пройдет в Алматы на Центральном стадионе. Для команды это больше плюс или минус?
- Это двоякая ситуация: с одной стороны, конечно, уже хочется вернуться на домашнее поле, на "Астана Арену", но с другой стороны - сейчас весь чемпионат Казахстана проходит в Алматы. Поэтому на "домашний" матч на Центральном нам не нужно никуда лететь.
- "Кайрат" оторвался от "Астаны" в чемпионате и набрал неплохой темп. Как думаете, сможете нагнать алматинцев?
- Пока сыграно только восемь туров, так что вся борьба еще впереди. Тем более нам еще предстоят две очные встречи с "Кайратом".
- Спрошу про матч с Беларусью, в котором вы приняли участие за национальную команду. Как вам дался приезд в стан сборной под руководством Билека после его ухода из "Астаны"? В чем причина поражения от Беларуси, помимо личных ошибок футболистов?
- Я не могу сказать, что этот приезд отличался от предыдущих. Для меня честь играть за сборную, поэтому всегда приезжаю в расположение команды с большим желанием, вне зависимости от тренера.
Что касается матча с Беларусью, то, возможно, команда оставила много сил и эмоций в первом матче против Литвы. Возможно, именно этого не хватило в концовке игры с Беларусью.
- Кто фаворит в предстоящем матче в Лиге Европы?
- Наверное, с учетом того, что матч пройдет в Казахстане, шансов больше у нас, но все решится на футбольном поле! Надо именно на нем доказывать свое преимущество.
Напомним, матч второго отборочного раунда Лиги Европы "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября в Алматы. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Ранее столичному клубу предрекли
выход в следующий раунд турнира.