Матч "Кайрата" в Лиге Европы под угрозой срыва? В "Маккаби" обнаружен коронавирус

Игра намечена на 17 сентября.

Фото: israelhayom.co.il
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 23:17
В составе израильского футбольного клуба "Маккаби" Хайфа, который является соперником "Кайрата" по Лиге Европы, обнаружен зараженный коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Положительный тест сдал врач команды. При этом отмечается, что у футболистов "Маккаби" - отрицательный.

Врач был изолирован в соответствии с инструкциями. Он пройдет повторное исследование, чтобы получить окончательное подтверждение, что он действительно заражен коронавирусом.

В "Маккаби" решили, что их футболистам разрешается находиться только на тренировках и игре, в остальное время они должны быть изолированы дома.

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Маккаби" - "Кайрат" состоится 17 сентября в Хайфе и начнется в 23:00 по времени Нур-Суултана. Победитель определится по итогам одной игры.
Метки:
Кайрат ФК Лига Европы Наши в еврокубках Израиль Коронавирус Футбол
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 23:17
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