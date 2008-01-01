Максимович и Деспотович всегда говорили, что "Астана" - серьезный клуб - тренер "Будучности" о матче Лиги Европы

Главный тренер черногорского клуба "Будучность" Младен Миленкович
поделился настроем на предстоящий матч против "Астаны"
в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы
, сообщает KazFootball.kz
.
– Предстоящий матч очень важен для обеих команд. "Астана" – очень хорошая команда, которая имеет большой опыт в еврокубках. Последние годы команда участвовала в групповой стадии евротурнира. Думаю, что они не захотят попусту потратить этот сезон. Но с другой стороны, мы тоже очень мотивированы, чтобы добиться чего-то существенного впервые в нашей истории. Это первый наш сезон в еврокубках, и добиться максимального результата будет нелегко, но я верю в свою команду.
Я следил за "Астаной" последние несколько сезонов, еще с тех времен, когда играли Неманья Максимович и Джордже Деспотович. Они – мои земляки, и оба начинали играть в моей академии, где я тренировал в начале моей карьеры. Они всегда говорили, что "Астана" – очень серьезный и солидный клуб. И факт того, что они ежегодно завоевывают чемпионство, говорит сам за себя.
В этом сезоне "Астана" неудачно взяла старт в еврокубках, проиграла "Динамо-Бресту" (3:6). Но последние две-три игры показали, что в этой команде есть очень много игроков с очень хорошими качествами.
– Многие команды, которые прилетают в Казахстан, в частности Алматы, жалуются на большое расстояние. Отразится ли это на вашей команде в завтрашнем матче?
– Завтра посмотрим. Раунд состоит из одной игры. Конечно, нам было бы легче сыграть на своем поле, но ничего изменить не можем. В случае поражения это не будет для нас оправданием.
– Обе команды сыграют не на своих полях. Можно ли приравнивать шансы? И насколько для вас облегчит или осложнит задачу изменение формата в еврокубках?
– Честно говоря, предпочитаю играть на этом стадионе, потому что здесь естественное поле. На нашей базе тоже есть синтетическое покрытие, но мы пользуемся им только зимой. Изменение формата? Не могу сказать, потому что в одной игре может произойти все что угодно. Если выиграем и пройдем дальше, будет замечательно.
– Не сыграет капитан команды Драшко Божович. Насколько весома для вас эта потеря?
– Он – лидер нашей команды. Завтра его будет сильно не хватать. В футболе бывает так, что можно что-то потерять, а может быть так, что кто-нибудь "выстрелит".
Напомним, матч "Астана" - "Будучность" состоится 17 сентября в Алматы.