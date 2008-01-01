"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера

Специалист рассказал о неудобном стиле "Будучности".

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:57
Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт рассказал о состоянии команды перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности", сообщает корреспондент Vesti.kz. Также британский специалист высказался о форме Марина Томасова, переключении с менеджерской деятельности на тренерскую и высказал свое мнение о ближайшем сопернике. 

- Пол, ваши ожидания от игры?

- Это важная игра, мы хотим играть в групповом этапе, все ребята готовы. Мы смотрели пять последних матчей "Будучности", они как будто типичная английская команда. Играют длинными мячами, прессингуют, мы должны быть готовы к этому. Я хорошо знаю такой стиль игры, но игроки не привыкли к такому. 

- Томасов остался в запасе в матче с "Ордабасы", готов ли он к предстоящей игре? 

- Он готов. Он играл с "Таразом" 90 минут, но потом остался в запасе. Но я буду выбирать того, кто лучше предстает на тренировках.  

- Как вы восприняли переход от работы руководителя к тренерской деятельности? 

- У меня есть опыт в этой ситуации, поэтому было легко, я больше работал как главный тренер, мне комфортно. Все зависит от результата, я понимаю это. У нас хороший состав, мы верим, что завтра добьемся результата. 

На сегодняшний день я главный тренер, что будет в будущем - все зависит от результата и от решения руководства. 

- Будет ли не хватать Томашевича и Рукавины?

- Тони не готов, 5-6 недель точно не будет играть. Но у нас хороший состав, завтра будет 18 игроков в заявке, они все качественные. Когда два игрока выпадают, пусть и такие хорошие, это не должно сказываться. 

Напомним, матч "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября на стадионе "Центральный" в Алматы, старт игры - в 20:00. На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной игры.
Метки:
Лига Европы КПЛ-2020 Астана ФК Эшуорт Пол Черногория
Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:57
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