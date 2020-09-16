"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 8-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера

Специалист рассказал о неудобном стиле "Будучности".

"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт рассказал о состоянии команды перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности", сообщает корреспондент Vesti.kz. Также британский специалист высказался о форме Марина Томасова, переключении с менеджерской деятельности на тренерскую и высказал свое мнение о ближайшем сопернике. 

- Пол, ваши ожидания от игры?

- Это важная игра, мы хотим играть в групповом этапе, все ребята готовы. Мы смотрели пять последних матчей "Будучности", они как будто типичная английская команда. Играют длинными мячами, прессингуют, мы должны быть готовы к этому. Я хорошо знаю такой стиль игры, но игроки не привыкли к такому. 

- Томасов остался в запасе в матче с "Ордабасы", готов ли он к предстоящей игре? 

- Он готов. Он играл с "Таразом" 90 минут, но потом остался в запасе. Но я буду выбирать того, кто лучше предстает на тренировках.  

- Как вы восприняли переход от работы руководителя к тренерской деятельности? 

- У меня есть опыт в этой ситуации, поэтому было легко, я больше работал как главный тренер, мне комфортно. Все зависит от результата, я понимаю это. У нас хороший состав, мы верим, что завтра добьемся результата. 

На сегодняшний день я главный тренер, что будет в будущем - все зависит от результата и от решения руководства. 

- Будет ли не хватать Томашевича и Рукавины?

- Тони не готов, 5-6 недель точно не будет играть. Но у нас хороший состав, завтра будет 18 игроков в заявке, они все качественные. Когда два игрока выпадают, пусть и такие хорошие, это не должно сказываться. 

Напомним, матч "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября на стадионе "Центральный" в Алматы, старт игры - в 20:00. На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной игры.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лига Европы КПЛ-2020 Астана ФК Эшуорт Пол Черногория

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:19
Футбол

"Изменения в тренерском штабе встряхнули команду". Хавбек "Астаны" Маевский - о Лиге Европы и Эшуорте
Сегодня
17:57
Футбол

"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера
Сегодня
15:28
Футбол

"Есть основания на большой успех". Тренер "Будучности" назвал фаворита матча с "Астаной"
Сегодня
14:09
Футбол

Чемпион Черногории прибыл в Алматы на матч Лиги Европы с "Астаной"
Сегодня
13:12
Футбол

"Астана" идет дальше, а "Кайрат" и "Кайсар" вылетают. Прогноз Vesti.kz на матчи Лиги Европы
Сегодня
12:05
Футбол

Экс-игрок "Челси", защитник из Гвинеи и форвард сборной Косово. АПОЭЛ определился с составом на матч ЛЕ против "Кайсара"
Сегодня
10:50
Футбол

Капитан "Кайсара" рассказал о настрое команды на дебютный матч в Лиге Европы
Сегодня
07:12
Футбол

Фатальные ошибки и тревога. Почему действия в обороне "Кайрата" могут плохо сказаться на задачах в ЛЕ
Вчера
15:35
Футбол

Назначен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей"
Вчера
12:08
Футбол

Qazsport покажет матчи "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" в Лиге Европы
Вчера
10:22
Футбол

"Кайрат" прибыл в Израиль на матч Лиги Европы
14 сентября
16:40
Футбол

"Кайрат" вылетел в Израиль на матч Лиги Европы и определился с составом
14 сентября
07:30
Футбол

Соперник "Кайрата" одержал третью победу подряд перед матчем Лиги Европы
13 сентября
22:43
Футбол

Можем устроить сюрприз - тренер следующего соперника "Астаны" по Лиге Европы
13 сентября
22:21
Футбол

"Сейчас у них проблемы...". Экс-футболист "Актобе" о возможной встрече с "Астаной" в Лиге Европы
13 сентября
07:59
Футбол

Соперник "Астаны" одержал волевую победу перед матчем в Лиге Европы
11 сентября
12:57
Футбол

Успехи "Астаны" на фоне фиаско остальных. Как казахстанские клубы соперничали с израильскими в ЛЧ и ЛЕ
10 сентября
20:08
Футбол

Соперник "Кайрата" в Лиге Европы подписал воспитанника мадридского "Реала"
10 сентября
19:20
Футбол

"Кайрат" включил новичка с опытом игры в еврокубках в заявку на Лигу Европы
10 сентября
17:26
Футбол

"Астана" включила сменщика Михала Билека в заявку на Лигу Европы
10 сентября
15:58
Футбол

"Могильщики казахстанских клубов и вечно вторые в Израиле". Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЕ
10 сентября
12:50
Футбол

"Кайсар" включил казахстанца из академии "Атлетико" в заявку на Лигу Европы
10 сентября
07:20
Футбол

Определился следующий соперник "Кайрата" в Лиге Европы
2 сентября
22:35
Футбол

Экс-игрок "Астаны" из Черногории оценил шансы чемпиона Казахстана в матче Лиги Европы против "Будучности"
2 сентября
21:38
Футбол

"Уровень всех команд подравнялся". Экс-главный тренер сборной Казахстана - о рестарте КПЛ и соперниках в Лиге Европы
2 сентября
12:20
Футбол

"Мечта воплотилась". Капитан "Кайсара" - о дебюте в Лиге Европы и первом сопернике
1 сентября
23:00
Футбол

В "Ордабасы" объяснили вылет из Лиги Европы
1 сентября
19:39
Футбол

Драма, победа и историческая ничья против кипрских клубов в еврокубках. Что ждет "Кайсар" в дебюте в Лиге Европы
1 сентября
17:20
Футбол

"Астана" узнала соперника в третьем раунде Лиги Европы
1 сентября
17:16
Футбол

Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы
13 декабря 2019
05:34
Футбол

Как "Манчестер Юнайтед" выиграл группу Лиги Европы с участием "Астаны"
8 декабря 2019
12:15
Футбол

Видео тренировки "Астаны" перед последним матчем в Лиге Европы
29 ноября 2019
00:09
Футбол

Видеообзор победы "Барыса" над командой Доуса в КХЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
27 ноября 2019
23:33
Футбол

Видео пресс-конференции Сульшера перед матчем "МЮ" с "Астаной" в Нур-Султане
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
3 октября 2019
18:37
Футбол

Фото с матча "Астана" - "Партизан" в Лиге Европы
20 сентября 2019
08:50
Футбол

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0
22 августа 2019
20:51
Футбол

Фото с матча "Астана" - БАТЭ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика