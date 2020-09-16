"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера

Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт
рассказал о состоянии команды перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы
против черногорской "Будучности"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Также британский специалист высказался о форме Марина Томасова
, переключении с менеджерской деятельности на тренерскую и высказал свое мнение о ближайшем сопернике.
- Пол, ваши ожидания от игры?
- Это важная игра, мы хотим играть в групповом этапе, все ребята готовы. Мы смотрели пять последних матчей "Будучности", они как будто типичная английская команда. Играют длинными мячами, прессингуют, мы должны быть готовы к этому. Я хорошо знаю такой стиль игры, но игроки не привыкли к такому.
- Томасов остался в запасе в матче с "Ордабасы", готов ли он к предстоящей игре?
- Он готов. Он играл с "Таразом" 90 минут, но потом остался в запасе. Но я буду выбирать того, кто лучше предстает на тренировках.
- Как вы восприняли переход от работы руководителя к тренерской деятельности?
- У меня есть опыт в этой ситуации, поэтому было легко, я больше работал как главный тренер, мне комфортно. Все зависит от результата, я понимаю это. У нас хороший состав, мы верим, что завтра добьемся результата.
На сегодняшний день я главный тренер, что будет в будущем - все зависит от результата и от решения руководства.
- Будет ли не хватать Томашевича и Рукавины?
- Тони не готов, 5-6 недель точно не будет играть. Но у нас хороший состав, завтра будет 18 игроков в заявке, они все качественные. Когда два игрока выпадают, пусть и такие хорошие, это не должно сказываться.
Напомним, матч "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября на стадионе "Центральный" в Алматы, старт игры - в 20:00. На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной игры.
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