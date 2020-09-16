"Есть основания на большой успех". Тренер "Будучности" назвал фаворита матча с "Астаной"

Главный тренер черногорской "Будучности" Младен Милинкович
рассказал о настрое своих футболистов на гостевой матч с "Астаной"
в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы
. Также он выразил надежду, что успеха в этой игре добьется его команда.
"У "Астаны" сильная и качественная команда, которая последние несколько лет является постоянным участником группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наша задача - помешать им достичь своей цели в этом сезоне. Понятно, что роль фаворита принадлежит "Астане", но футбол и спорт интересны тем, что фавориты не всегда побеждают. Мы чрезвычайно мотивированы, максимально сосредоточены, настроены бороться с первой до последней минуты за каждый мяч, за каждый дюйм поля. Как и все в команде, я считаю, что мы можем пройти "Астану", чтобы выйти в третий раунд Лиги Европы.
Против "Лудогорца" мы показали, что можем играть с серьезными европейскими командами. Да, проиграли чемпионам Болгарии, но, не считая первых 20 минут, играли на равных и были даже лучше соперника. Мы извлекли урок из той дуэли. В еврокубках ошибок не прощают, поэтому наша команда должна играть на высшем уровне с самого начала игры. Повторяю еще раз, "Астана" - фаворит, но если повторить ту игру, которую мы показывали против "Лудогорца", а также против "Сутьески" и "Титограда" во втором тайме, у нас есть все основания надеяться на большой успех", - цитирует тренера Sportklub.rs
.
Матч "Астана" - "Будучность" состоится 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Команды попали в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов на стадии первого отборочного этапа. Так, "Астана" уступила
на выезде "Динамо-Бресту" из Беларуси - 3:6. "Будучность" проиграла на своем поле болгарскому "Лудогорцу" - 1:3.
Ранее казахстанскому клубу предрекли
выход в следующий раунд турнира.
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