Чемпион Черногории прибыл в Алматы на матч Лиги Европы с "Астаной"

"Будучность"
из Подгорицы прилетела в Алматы, где 17 сентября сыграет с "Астаной"
в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Команды попали в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов на стадии первого отборочного этапа. Так, "Астана" уступила
на выезде "Динамо-Бресту" из Беларуси - 3:6. "Будучность" проиграла на своем поле болгарскому "Лудогорцу" - 1:3.
Кроме "Астаны", во втором раунде ЛЕ также выступят "Кайрат" и "Кайсар". Алматинцы в Хайфе сыграют с местным "Маккаби", а кызылординцы примут кипрский АПОЭЛ в Шымкенте.
Ранее столичному клубу предрекли
выход в следующий раунд турнира.