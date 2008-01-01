Чемпион Черногории прибыл в Алматы на матч Лиги Европы с "Астаной"

Свой путь в еврокубах северяне начинали в ЛЧ.

Фото: ФК "Будучность"©
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Сегодня 14:09
"Будучность" из Подгорицы прилетела в Алматы, где 17 сентября сыграет с "Астаной" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды попали в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов на стадии первого отборочного этапа. Так, "Астана" уступила на выезде "Динамо-Бресту" из Беларуси - 3:6. "Будучность" проиграла на своем поле болгарскому "Лудогорцу" - 1:3.

Кроме "Астаны", во втором раунде ЛЕ также выступят "Кайрат" и "Кайсар". Алматинцы в Хайфе сыграют с местным "Маккаби", а кызылординцы примут кипрский АПОЭЛ в Шымкенте.

Ранее столичному клубу предрекли выход в следующий раунд турнира.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 14:09
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