Капитан "Кайсара" рассказал о настрое команды на дебютный матч в Лиге Европы

17 сентября в еврокубках дебютирует "Кайсар"
. На стадии второго отборочного раунда Лиги Европы
кызылординский клуб встретится с кипрским АПОЭЛом
. Своими ожиданиями от этого матча поделился капитан "волков" Асхат Тагыберген
.
"Футбольный клуб АПОЭЛ - 28-й кратный чемпион своей страны. У них большой опыт. Мы будем стараться достойно выступить и защитить честь страны. Команда настроена на победу", - приводит слова полузащитника BаıgeNews.kz
.
Отметим, что Тагыберген во время подготовки к матчам Лиги наций получил травму в составе сборной Казахстана - микронадрыв задней поверхности бедра. В итоге выбыл из строя, но ожидается, что он поможет родному клубу в дебютной еврокубковой встрече.
Матч "Кайсар" - АПОЭЛ
пройдет в Шымкенте. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.