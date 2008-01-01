Капитан "Кайсара" рассказал о настрое команды на дебютный матч в Лиге Европы

Игра пройдет в Шымкенте.

Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:50
17 сентября в еврокубках дебютирует "Кайсар". На стадии второго отборочного раунда Лиги Европы кызылординский клуб встретится с кипрским АПОЭЛом. Своими ожиданиями от этого матча поделился капитан "волков" Асхат Тагыберген.

"Футбольный клуб АПОЭЛ - 28-й кратный чемпион своей страны. У них большой опыт. Мы будем стараться достойно выступить и защитить честь страны. Команда настроена на победу", - приводит слова полузащитника BаıgeNews.kz.

Отметим, что Тагыберген во время подготовки к матчам Лиги наций получил травму в составе сборной  Казахстана - микронадрыв задней поверхности бедра. В итоге выбыл из строя, но ожидается, что он поможет родному клубу в дебютной еврокубковой встрече.

Матч "Кайсар" - АПОЭЛ пройдет в Шымкенте. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 10:50
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