"Кайрат" прибыл в Израиль на матч Лиги Европы
Команда уже приступила к тренировкам.
Фото: ФК "Кайрат"
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Сегодня 10:22
Алматинский
"Кайрат"
прибыл в израильский город Хайфа, где ему предстоит провести матч второго квалификационного раунда
Лиги Европы
против местного
"Маккаби".
Команда уже приступила к тренировкам. С составом "Кайрата" можно ознакомиться
здесь
.
Матч между "Маккаби" и "Кайратом" состоится 17 сентября и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Победитель будет определен по итогам одной встречи.
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