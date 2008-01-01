"Кайрат" прибыл в Израиль на матч Лиги Европы

Команда уже приступила к тренировкам.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 10:22
Алматинский "Кайрат" прибыл в израильский город Хайфа, где ему предстоит провести матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против местного "Маккаби".

Команда уже приступила к тренировкам. С составом "Кайрата" можно ознакомиться здесь.

Матч между "Маккаби" и "Кайратом" состоится 17 сентября и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Победитель будет определен по итогам одной встречи.

"Могильщики казахстанских клубов и вечно вторые в Израиле". Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЕ
Метки:
Кайрат ФК Лига Европы Израиль Наши в еврокубках Футбол
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 10:22
© 2008 - 2020 ТОО «EML»